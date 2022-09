Kommentar Viel Zunder im zweiten Wahlgang bei den Regierungsratswahlen Der Schwyzer Gemeindepräsident Xaver Schuler (SVP) schafft den Sprung in die Kantonsregierung. Kommt es nun zum grossen Showdown im zweiten Wahlgang zwischen Damian Meier (FDP) und Ursula Lindauer (GLP)? Flurina Valsecchi Drucken Teilen

Der neu gewaehlte Schwyzer Regierungsrat Xaver Schuler von der SVP bei den Regierungsrats Ersatzwahlen des Kanton Schwyz vom Sonntag, 25. September 2022 im Rathaus von Schwyz. (KEYSTONE/Urs Flueeler). Urs Flueeler / KEYSTONE

Was für eine Zitterpartie! Zwar führte SVP-Kandidat Xaver Schuler von Beginn weg das Feld klar an. Doch schaffte der Schwyzer Gemeindepräsident das absolute Mehr schliesslich mit nur gerade drei Stimmen. Zugegeben – auch eine gute Portion Glück war gestern auf seiner Seite.

Während Schuler jetzt aufatmen kann, geht der Wahlkrimi in die zweite Runde: Es ist derzeit offen, wer den zweiten freiwerdenden Regierungssitz am 27. November erobern kann. FDP-Kandidat Damian Meier konnte sich gestern eindeutig auf Platz 2 positionieren. Doch hinter ihm drängen Kandidaten und vor allem eine Kandidatin. Und sie denken nicht ans Aufgeben.

Die beiden Aussenseiter Peter Abegg (parteilos) und Jürg Rückmar (Aufrecht Schwyz) werden auch im zweiten Wahlgang keine Chance haben, aber sie werden der Konkurrenz munter noch ein paar Stimmen abjagen.

Zu einem harten Ringen wird es in diesen Tagen zwischen SP und GLP kommen. Zieht sich Patrick Notter zurück? Der SP-Bezirksrat mit langjähriger Politerfahrung weiss, dass er mit seinem vierten Platz wohl das Nachsehen haben wird. Nicht riesig, aber deutlich ist der Abstand zu Konkurrentin Ursula Louise Lindauer. Wenn Notter – ausgerechnet als Linker – nicht zum «Ladykiller» werden will, gibt er der GLP-Frau vermutlich den Vortritt. Lindauer ihrerseits ist im zweiten Wahlgang auf die Schützenhilfe der SP angewiesen, welche Zugeständnisse muss sie an die Linke machen?

Sollte es zum grossen Showdown zwischen Damian Meier und Ursula Louise Lindauer kommen, steht für die FDP viel auf dem Spiel. Sie darf sich nicht auf ihrer Tradition von zwei Sitzen in der Regierung ausruhen, sondern muss die Vorzüge ihres Kandidaten Damian Meier ins Schaufenster stellen. Gleiches gilt für Ursula Louise Lindauer, das Etikett «Frau» und «Grün» allein wird sie nicht ins Ziel bringen.