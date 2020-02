Konzessionsgeber und SBB einigen sich in Etzelwerk-Verhandlungen Die SBB sind einer neuen Konzession für das Kraftwerk Etzelwerk am Sihlsee im Kanton Schwyz einen Schritt näher. Sie haben sich mit den Konzessionsgebern auf ein Gesamtpaket an Nutzungsrechten und Gegenleistungen geeinigt.

(sda)

Wichtige Punkte dabei seien der Erhalt und Sanierung des Willerzeller Viadukts durch die SBB für rund 22 Millionen Franken und die Erhöhung der Vorzugsenergie für die Kantone und Bezirke, teilten die Beteiligten am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Einsiedeln SZ mit. Konzessionsgeber sind die Kantone Schwyz, Zug und Zürich sowie die Bezirke Einsiedeln und Höfe.

Seit mehr als sechs Jahren laufen die Gespräche zur neuen Konzession. Die nun erzielte Einigung betrifft die öffentlichen Anliegen, die ins Konzessionsgesuch einfliessen sollen. Damit sei eine wichtige Voraussetzung erfüllt, um das offizielle Konzessionsverfahren zu starten. Noch in Bearbeitung sind allerdings die Umweltmassnahmen.

Die Übergangskonzession für das Etzelwerk läuft 2022 aus. Gemäss aktueller Planung dürften die SBB ihr Gesuch im kommenden Sommer einreichen. Die öffentliche Auflage sollte spätestens im Frühling 2021 stattfinden.

Das Etzelwerk wurde 1932 bis 1937 von der Etzelwerk AG erbaut. Das von der SBB genutzte Kraftwerk Etzelwerk wird mit Wasser aus dem Sihlsee beliefert. Das Kraftwerk produziert jährlich rund 10 Prozent des Schweizer Bahnstroms.