Küssnacht am Rigi Mehr Grünfläche, weniger Asphalt: Planung für Neugestaltung des Dorfzentrums hat begonnen Nach dem Ja zur Initiative «Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht» muss der Bezirksrat sein Bauprojekt überarbeiten. Nun steht die dafür zuständige Planungskommission.

Seit geraumer Zeit feilen Bezirksrat und Beteiligte an der Umsetzung des Projekts «Neue Zentrumsplanung Küssnacht». Das Ziel: den Dorfkern so umgestalten, sodass der Durchgangsverkehr auch tatsächlich auf die Südumfahrung via den 2020 eröffneten Tunnel Burg verlagert wird. Gleichzeitig soll das Zentrum aufgewertet, die Aufenthaltsqualität erhöht und die Einkaufsmöglichkeiten attraktiver werden.

So könnte die Bahnhofstrasse in Küssnacht künftig aussehen, mit vielen Bäumen und mit Pflastersteinen als Strassenmarkierungen. Visualisierung: PD / «Lebenswertes Küssnacht»

Nach dem klaren Ja zur Pluralinitiative «Lebenswertes Dorfzentrum Küssnacht» von Juni 2021 muss der Bezirksrat sein ursprüngliches Bauprojekt überarbeiten. Nun hat er die dafür zuständige Planungskommission einberufen, wie er am Donnerstag mitteilte. Darin vertreten sind der Bezirksrat, das Initiativkomitee, der Verein Marktplatz Küssnacht sowie das IG Zentrum, bestehend aus verschiedenen Geschäften und Grundeigentümerinnen und -eigentümern des Zentrums. Geleitet wird die Kommission von Bezirksrat René Hunziker, Vorsteher des Ressorts Infrastruktur.

Ausserdem wurde nun eine neue Gesamtplanerin eingesetzt. Es ist dies die IG Rigi, bestehend aus der örtlichen BSP Ingenieure + Partner AG, der Pini Group und den Landschaftsarchitekten der Landformen AG aus Luzern.

Kommission will Projekt «schell und speditiv» überarbeiten

Die Planungskommission wolle das Projekt «schnell und speditiv» überarbeiten, heisst es in der Mitteilung weiter. Eine erste Sitzung habe bereits vor Weihnachten stattgefunden. Dabei geht es in erster Linie um die Umsetzung der Pluralinitiative. Zum einen verlangt sie die Reduktion der geplanten Asphaltflächen. Als Ersatz seien Natursteinbeläge auf dem Hauptplatz und in der Chlausjägergasse zu prüfen. Zum anderen sieht sie die Schaffung von zusätzlichen Grünräumen vor. Dies mit einem Zusatzkredit von 2,8 Millionen Franken.

Auch beim Hauptplatz in Küssnacht kann sich das Initiativkomitee Pflastersteine vorstellen. Visualisierung: PD / «Lebenswertes Küssnacht»

Wegen der Anpassung am bisherigen Projekt müssen die Unterlagen wohl erneut öffentlich aufgelegen werden. Wann dies gemacht wird, ist noch offen. Die Planungskommission werde «spätestens im zweiten Quartal 2022» wieder informieren, heisst es weiter. Nach der Abstimmung über die Pluralinitiative rechnete der Bezirksrat noch mit einer Verzögerung des ursprünglich für Herbst 2021 vorgesehenen Baustarts um drei Jahre.