Küssnacht Hanfanlage wegen Brandalarm aufgeflogen Die Kantonspolizei Schwyz ist auf die Rauchentwicklung bei einem Gebäude im Fännring aufmerksam gemacht worden. Grund war allerdings nicht ein Brand, sondern das Trocknen von Hanf.

Die Hanfindooranlage umfasste 558 Hanfpflanzen. Bild: Kapo Schwyz

Am Mittwoch, 10. November 2021, ging bei der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass aus einem Fenster am Fännring in Küssnacht Rauch dringe. Die ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Küssnacht stellte fest, dass es sich dabei nicht um einen Brand handelte, sondern um die Abluft einer Hanf-Indooranlage und die Kantonspolizei Schwyz nahm entsprechende Ermittlungen auf, wie die Kantonspolizei Schwyz am Donnestag mitteilte.

Ein 35-jähriger Schweizer wird beschuldigt, dort Drogenhanf angebaut zu haben. 558 Hanfpflanzen und die Indooranlage wurden sichergestellt. Der Beschuldigte muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten. (zim)