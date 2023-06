Küssnacht Durch die Abschrankung auf die Gegenspur: Unfall fordert Verletzte In Küssnacht ist es am Montagnachmittag wegen eines Verkehrsunfalls zu Behinderungen im Feierabendverkehr gekommen. Grund war eine massive Kollision beim Baer-Tunnel.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge blockierten die Fahrspur Richtung Merlischachen. Bild: Geri Holdener

Passiert war es am Montagabend nach 17.30 Uhr im Feierabendverkehr. Ein PW war von der Seite Merlischachen her auf der Nordstrasse unterwegs in den Baer-Tunnel. Kurz vor dem Tunnelportal kam ein Toyota links von der Spur, legte mehrere Plastikpfosten in der Strassenmitte flach, riss einen Teil der Leitplanke mit und landete auf der Gegenfahrbahn in der Wand. Das Auto erlitt massive Schäden auf der Fahrerseite, das Autodach wurde massiv eingedrückt.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Zur schonenden Bergung der Person am Steuer rückte die Stützpunkt-Feuerwehr Küssnacht aus. Laut einem Beobachter kam der Küssnachter Rettungsdienst ebenfalls auf den Platz. Mindestens eine Person sei mit der Ambulanz weggebracht worden.

Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Betonwand. Bild: Geri Holdener

Die Fahrspur Richtung Merlischachen wurde während den Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt, in die Gegenrichtung konnte der Tunnel befahren werden. Die Lage normalisierte sich nach 19 Uhr. Der Abschleppdienst war vor Ort und lud das Unfallfahrzeug auf.

Die Polizei sicherte auch Spuren an einem leicht beschädigten Mini, der offenbar Richtung Merlischachen unterwegs war und ausgangs Tunnel allenfalls vom entgegenkommenden Unfallwagen erfasst worden war. Die Insassen im Kleinwagen, eine Gruppe Touristen, kam offenbar mi dem Schrecken davon. Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die Klärung ist Gegenstand der angelaufenen polizeilichen Ermittlungsarbeit.