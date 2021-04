Küssnacht Feuerwehr muss wegen brennender Pfanne ausrücken Weil Öl in einer Pfanne in Brand geriet, musste die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht am Dienstagmorgen ausrücken. Zwei Bewohner konnten das Feuer ersticken. Es entstand Rauch- und Brandschaden.

(pok/Bote der Urschweiz) Einsatz für die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht an der Artherstrasse in Küssnacht. Am Dienstag gegen 8.45 Uhr ging die Meldung ein, dass sich Öl in einer Pfanne entzündet habe.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei konnten zwei Bewohner das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr aber bereits ersticken.

Was soll ich tun bei einem Fettbrand? Das wichtigste ist, den Brand nicht mit Wasser zu löschen versuchen. Alarmieren Sie sofort die Feuerwehr (118). Warnen Sie zudem gefährdete Personen. Schliessen Sie Fenster und Türen und verlassen sofort die Brandstelle über Fluchtwege. Bleiben Sie bei verrauchten Treppenhäusern in der Wohnung und warten am Fenster auf die Feuerwehr. Geeignete Brandbekämpfer wären Handfeuerlöscher oder eine Löschdecke. (zgc)

Aufgrund einer möglichen Rauchgasvergiftung wurden sie vom Rettungsdienst betreut, blieben aber unverletzt.

In der Küche entstand Rauch- und Brandschaden.