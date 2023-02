Küssnacht Glimmbrand in Weizensilo: Für Löschung mussten 25 Tonnen Weizen entfernt werden Am Samstag kam es zu einer Rauchentwicklung in Küssnacht. Verletzt wurde niemand.

25 Tonnen Weizen mussten für die Löschung entfernt werden. Bild: PD

Es ist kurz vor Mittag, als am Samstag ein Mitarbeiter eines Betriebs an der Bahnhofstrasse in Küssnacht eine Rauchentwicklung meldet. Die alarmierte Feuerwehr Küssnacht stellte in einem Weizensilo einen Glimmbrand fest. Wie es in einer Mitteilung der Schwyzer Kantonspolizei heisst, mussten rund 25 Tonnen Weizen entfernt, das Silo entleert und die Brandnester gelöscht werden.

Ausser dem verkohlten Getreide und dem Reinigungsaufwand entstand kein weiterer Schaden. Die Brandursache wird nun polizeilich untersucht. (rad)