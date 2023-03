Küssnacht Jetzt beginnt der Bau der Alpwirtschaft mit 170 Plätzen Mit dem Baubeginn der Alpwirtschaft auf Alp Ruodisegg hat die Korporation Berg und Seeboden ein neues Kapitel aufgeschlagen. Läuft alles nach Plan, kann die neue Alpwirtschaft ab Frühling 2024 ganzjährig ihren Betrieb aufnehmen.

Seit Ende Februar sind Aushub- und Installationsarbeiten für die neue Alpwirtschaft Alp Ruodisegg im Gange. Läuft alles nach Plan, kann sie in einem Jahr öffnen. Bild: Monika Neidhart

Die Aussicht auf die Rigi über den Vierwaldstättersee zum Pilatus und ins Mittelland mit den Luzerner Seen sind von der Alp Ruodisegg aus einmalig. Entsprechend beliebt ist der Ort bei Naturliebhabern.

Für rund ein Jahr wird die Alp Ruodisegg auch der Arbeitsort für viele Handwerker von Küssnachter Firmen sein. Im Auftrag der Korporation Berg und Seeboden entsteht schräg oberhalb der bisherigen 50-jährigen Alpwirtschaft ein Neubau im Holzelementbau mit Solaranlage und Minergie-A-Standard.

Baukommission: Heinz Hüsler (von links), Monika Ulrich, Josef Werder, Bruno Ulrich, Seffi Ulrich und Fritz Zbinden. Bild: Monika Neidhart

Baustellenbeizli von Freitag bis Sonntag

Inzwischen sind Bagger auf der Alp Ruodisegg aufgefahren. Je nach Witterungsverlauf werden die Aushub- und Installationsarbeiten bis in den April dauern. Die dabei anfallende Erde muss nicht abtransportiert werden. Sie wird später für die naturnahe Umgebungsgestaltung verwendet. Immer wieder auf der Baustelle anzutreffen ist Bauleiter Hansjörg Kastenhuber vom Büro Baunaht in Küssnacht. Angesprochen auf den Arbeitsplatz auf über 1000 m ü. M., kommt er fast ins Schwärmen: «Der Ort bietet nicht nur eine herrliche Aussicht, er strahlt auch eine besondere Atmosphäre aus. Auch die Zusammenarbeit unter den Bauleuten ist entspannt.»Nach dem Aushub folgen die Baumeisterarbeiten und ab Juli das Aufrichten des Holzbaus. Damit wird das Aussehen der Alpwirtschaft erst richtig sichtbar. Das naturbelassene Lärchenholz prägt in Zukunft den schlichten Holzelementbau mit Giebeldach und grossen Panoramafenstern.

Die neue Alpwirtschaft Alp Ruodisegg wird optimal in die Landschaft integriert. Visualisierung: PD

«Die Statik darf man an der Fassade wie im Innenbereich sehen», erklärt der Architekt Heinz Hüsler eines der Gestaltungselemente. Im Innenbereich investiert die Korporation viel in eine zeitgemässe Infrastruktur im Küchenbereich.

Der neue Pächter oder die neue Pächterin darf sich auf eine funktionelle, offene Küche freuen. Gäste erwarten ein freistehendes, rundes Cheminée und Sitznischen. Läuft alles nach Plan, kann im Frühling 2024 die Alpwirtschaft ganzjährig öffnen. Danach können Pächter wie Gäste das prächtige Panorama wieder in der autofreien Umgebung geniessen. Bis es so weit ist, wird das Baustellenbeizli ab 1. April jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet sein.