Küssnacht Junglenker bei Kollision zweier Autos erheblich verletzt Ein Autofahrer hat auf der Zugerstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Auto wurde der 20-Jährige erheblich verletzt.

Die Unfallautos blockieren die Zugerstrasse, Bild: Kapo Schwyz

Am Donnerstag, 15.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autolenker in Küssnacht auf der Zugerstrasse Richtung Fänn, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Verunfallte erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Die 62-jährige Fahrerin im entgegenkommenden Auto blieb beim Unfall unverletzt.

Für die Tatbestandsaufnahme, die Bergung der Unfallfahrzeuge sowie die Reinigung der Strasse musste die Zugerstrasse bis um 18 Uhr gesperrt werden. Dies führte beidseits der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. (zim)