Küssnacht: Rektor Rolf Bucher wurde gekündigt Der Bezirk Küssnacht trennt sich von Rektor Rolf Bucher. Der Bezirksrat spricht per 30. November 2019 die Kündigung aus.

Rolf Bucher. (Bild: Stefan Kaiser)

(pd/zfo) «Die aktuelle Situation rund um die Führung der Bezirksschulen Küssnacht wurde seit Mitte Mai vertieft analysiert», schreibt der Bezirk Küssnacht in einer Mitteilung. Nach einer Abwägung der verschiedenen Stellungnahmen habe sich der Bezirksrat entschieden, Rolf Bucher die Kündigung auszusprechen. Das Arbeitsverhältnis mit dem Rektor wird per 30. November 2019 beendet. Die Rektorstelle werde demnächst ausgeschrieben.

Auch Rolf Bucher selbst äusserte sich in einer Mitteilung: «Die aktuelle Gesamtschulleitung stellt sich in einem Schreiben an den Bezirksrat geschlossen hinter mich als Rektor und warnt vor den Folgen einer unnötigen Kündigung, welche sich negativ auf die Schulqualität auswirken werde.» Und er schreibt weiter:

«Mir wurde keine Bewährungsfrist angesetzt. Somit dürfte es sich gemäss Einschätzung meiner Rechtsvertretung um eine missbräuchliche Kündigung handeln. Diese dürfte zu hohen Kostenfolgen für den Bezirk führen.»

Update folgt.