Küssnacht Seegemeinde plant ein grosses Kinder- und Jugendfest Im Juni 2023 soll zum ersten Mal in Küssnacht ein Fest für die Kinder und Jugendlichen stattfinden. Für die Durchführung sind freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht.

Vier verschiedene Welten sollen die jungen Gäste des geplanten Kinder- und Jugendfestes antreffen. Tagsüber werden in den Aktiv-, Sport-, Kreativ- und Wasserwelten zahlreiche Attraktionen stattfinden, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Abend werden im Jugendhaus Oase Konzerte für Jugendliche der 1. bis 3. Oberstufe durchgeführt.

Das Fest, das am 3. Juni 2023 zum ersten Mal rund um den Seeplatz in Küssnacht stattfindet, wird derzeit intensiv vorbereitet. Das vierköpfige Organisationskomitee verfolgt die Ziele, das Zusammenleben zu fördern sowie Kinder und Jugendliche für Bewegung zu begeistern. Zudem sollen Vereine aus dem Bezirk Küssnacht eine Plattform erhalten, um auf ihre Angebote aufmerksam zu machen und ihren Nachwuchs zu fördern.

Fest soll nach der Premiere wiederkehren

Dabei soll das Fest für die Jungen kein einmaliger Anlass sein, sondern nach 2023 wiederkehrend in einem geeigneten Rhythmus stattfinden, heisst es weiter.

Die Idee für ein Kinder- und Jugendfest entstand durch das Kinder- und Jugendleitbild des Bezirks Küssnacht, das 2019 genehmigt und veröffentlicht wurde. Das Organisationskomitee setzt sich zusammen aus Bezirksrätin Sibylle Hofer (OK-Präsidentin), Jeanette Stalder Muff (Finanzen und Administration), Thomas Dober (Sicherheit) und Armin Tresch (Infrastruktur).

Kürzlich fand eine Informationsveranstaltung für Vereine aus dem Bezirk Küssnacht statt. Diese zeigten sich «sehr engagiert und motiviert, am Kinder- und Jugendfest 2023 mitzuwirken», heisst es weiter. Sie nutzen die Gelegenheit, Inputs zu geben, sich zu den geplanten Attraktionen des Kinder- und Jugendfestes auszutauschen und ihre Ideen einzubringen.

Für die Mitwirkung am Fest bei der Verpflegung sowie beim Auf- und Abbau suchen die Verantwortlichen noch freiwillige Helferinnen und Helfer. Interessierte Vereine können sich per Mail bei Jeanette.StalderMuff@kuessnacht.ch melden. (sb)