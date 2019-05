Küssnacht: Selbstunfall auf Autobahn Am Samstagnachmittag ist es auf der Autobahn A4 in Küssnacht zu einem Selbstunfall gekommen. Eine Person wurde verletzt. Dies teilt die Kantonspolizei Schwyz mit.

Von den fünf Insassen des verunfallten Autos wurde nur einer verletzt. (Bild: Kantonspolizei Schwyz, Küssnacht, 25. Mai 2019)

(pd/elo) Ein 49-jähriger Mann fuhr am Samstag um ca. 14:30 auf der Autobahn von Zug in Richtung Schwyz. Als er nach der Autobahneinfahrt Küssnacht von der Normalspur auf die Überholspur wechseln wollte, übersah er ein korrekt auf der Überholspur fahrendes Auto. Um eine Kollision zu vermeiden, beendete er den bereits eingeleiteten Spurwechsel derart brüsk, dass er die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er mit seinem Fahrzeug massiv mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Anschliessend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Normalspur, wo es schliesslich zum Stillstand kam.

Von den insgesamt fünf Insassen wurde ein Jugendlicher leicht verletzt. Er wurde zur Behandlung ins Spital Schwyz gebracht. Die anderen Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand massiver Sachschaden.