Küssnacht Waschgang mit unerwünschten Folgen: In einem Wohnhaus ist ein Tumbler in Brand geraten Wegen eines technischen Defekts fing ein Tumbler in einem Wohnhaus in Küssnacht am Montagabend Feuer. Ein Bewohner musste aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung vor Ort betreut werden.

Am Montagabend rückte die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht ins Ober-Erli in Küssnacht aus, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung. Der Grund: Die Bewohner eines Wohnhauses stellten gegen 18 Uhr fest, dass der Tumbler im Untergeschoss in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte hätten das entstandene Feuer rasch löschen können.

Ein Bewohner wurde aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung vor Ort betreut. Er blieb aber unverletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. In der Waschküche entstand ein Sachschaden. Der Brand ist laut Polizei auf einen technischen Defekt zurückzuführen. (tos)