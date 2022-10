Küssnacht Zukunft gesichert: Theater Duo Fischbach hat neues Leitungsteam Nach dem Tod des früheren Besitzers des Theaters Duo Fischbach, Peter Freiburghaus, hat das Theater Duo Fischbach mit Jeanette Tanner und alt Bezirksammann Armin Tresch.

Nach dem Tod des früheren Besitzers des Theaters Duo Fischbach, Schauspieler und Komiker Peter Freiburghaus, ist die Leitung des Theaterbetriebs für die Zukunft gesichert. Das schreibt das Theater in einer Medienmitteilung. Inhaberin Jeanette Tanner wird künftig von alt Bezirksammann Armin Tresch, Stammgast im Theater Duo Fischbach und seit 2020 in Vorpension, unterstützt.

Inhaberin Jeannette Tanner und alt Bezirksammann Armin Tresch packen die grosse Herausforderung künftig gemeinsam an. Bild: PD

Tresch sei eine vertrauensvolle, engagierte Person, die ihr schon in naher Zukunft ab und an über die Schultern schaue und dadurch den Ablauf kennen lerne, von den Büroarbeiten und den Abläufen der ganzen Organisation bis hin zu den Passwörtern. Zudem stünden Tanner weitere Personen im Hintergrund zur Seite, welche bei Bedarf in den Bereichen Finanzen, Marketing und Kommunikation Unterstützung und Hilfe anbieten können.

Die Leitung des Betriebs abzusichern, sei nicht einfach gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Inhaberin Jeanette Tanner sagt:

«Peter Freiburghaus wusste über den ganzen Theaterbetrieb Bescheid, war stets ein guter Gesprächspartner und verfügte über die wichtigen Verbindungen innerhalb der Theaterwelt. Er hatte bis zuletzt eine Vollmacht von der Bank, obwohl er nicht mehr aktiv mitarbeitete.»

Nach dem Tod von Peter Freiburghaus sei ihr bewusst geworden, «dass niemand ausser mir über den Betriebsablauf Bescheid weiss, geschweige denn, wie man ins Theater hineinkommt, den Computer in Gang bringt und auf die Bankkonten Zugriff nimmt». (tos)