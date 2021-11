Küssnacht Zwei Personen bei Frontalkollision verletzt Ein Lenker hat auf schneebedeckter Strasse die Kontrolle über sein Auto verloren. Auf der Gegenfahrbahn prallte das Fahrzeug in ein entgegenkommenden Fahrzeug.

Ein Unfallauto blieb mitten auf der Grepperstrasse stehen. Kapo Schwyz (Küssncht, 29. November 2021)

Am Montag, 29. November, musste ein 25-jähriger Autofahrer auf der schneebedeckten Grepperstrasse in Küssnacht kurz nach 17.30 Uhr im Kolonnenverkehr abbremsen. Dabei verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto Dieser wurde in ein drittes Fahrzeug geschoben, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte.

Bei der Kollision wurden die 25-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers und der 58-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden zur Kontrolle ins Spital.

Aufgrund des Unfalls musste die Grepperstrasse während rund einer Stunde gesperrt werden. Für die Verkehrsumleitung stand die Stützpunktfeuerwehr Küssnacht im Einsatz. (zim)