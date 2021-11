Küssnacht/Immensee Jetzt ist klar: Das Klausjagen wird erneut abgesagt Wie schon letztes Jahr haben die beiden St. Niklausengesellschaften Küssnacht am Rigi und Immensee entschieden, das Klausjagen vom 3. Dezember abzusagen. Mit wilden Klausjägern wird man allerdings rechnen müssen.

Auch 2020 musste das Klausjagen in Küssnacht abgesagt werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Küssnacht, 5. Dezember 2019)

«Die aktuelle Pandemiesituation und die zu erwartende Besucheranzahl stehen einer Umzugsdurchführung entgegen», schreiben die St. Niklausengesellschaften Küssnacht am Rigi und Immensee in einer Mitteilung. Sie sagen die abendlichen Hauptumzüge vom 3. Dezember in Absprache mit dem Bezirk Küssnacht, der Kantonspolizei Schwyz und dem Amt für Gesundheit ab. Damit ist das Klausjagen für dieses Jahr vom Tisch.

Ebenso wird der Küssnachter Kinderumzug am Klaustagsnachmittag abgesagt. Dieser wird allerdings ersetzt: Es finden vier getrennte Umzüge statt, die bei den jeweiligen Schulhäusern beginnen und enden. Unter Einhalten der Covid-Schutzmassnahmen werden auch der Immenseer Schülerumzug, das Klausabholen, die Aussendefeier, die Klausbesuche sowie die Klausumzüge der Oberstufen im Morgengrauen des 2. und 3. Dezembers in Küssnacht und am 2. Dezember in Immensee stattfinden.

Schon im vergangenen Jahr mussten die Küssnachter Klausjäger auf ihren grossen Auftritt im Dunkeln verzichten. Allerdings trafen sich dennoch über 200 wilde Klausjäger. Sie waren inoffiziell in den Strassen unterwegs. Die Polizei hielt sich im Hintergrund. Die allermeisten Trychler trugen damals eine Maske und hielten Abstand. Am Strassenrand versammelten sich ein paar hundert einheimische Zuschauer. In den Tagen darauf entwickelten sich die Coronazahlen im Bezirk Küssnacht ähnlich wie im ganzen Kanton. Es gab keinen ausserordentlichen Anstieg der Infektionen.

Nichts zu tun mit den Freiheitstrychlern

Vor dem Hintergrund der pausenlosen Auftritte der Freiheitstrychler an Corona-Demos ist der Mitteilung der St. Niklausengesellschaften zu entnehmen, dass sie einzig der Bewahrung des Brauchtums und dem karitativen Zweck der Bescherung verpflichtet seien. Es habe diesbezüglich verschiedene Anfragen gegeben: Die St. Niklausgesellschaften «verfolgen keine politischen Ziele und stehen in keinerlei Verbindung zu Freiheitstrychlern und ähnlichen Aktionsbündnissen.» (lil/gh/bote.ch)