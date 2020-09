Nach Zusammenschluss zweier Schulen: Künftige Kanti bietet in Schwyz Platz für 700 Jugendliche Nach 160 Jahren soll das Theresianum Ingenbohl schliessen. Die Schule wird am Standort Schwyz mit dem Kollegium zusammengelegt.

Die Schülerzahlen der Kantonsschule Kollegium Schwyz dürften mit dem Entscheid stark steigen. Bild: Laura Inderbitzin/Bote der Urschweiz

Freud und Leid liegen nahe beieinander. Das zeigte sich gestern in Schwyz bei der Mittelschulplanung im inneren Kantonsteil. Nach zweijährigen Verhandlungen haben Bildungsdirektor Michael Stähli und Jürg Krummenacher als Präsident der Stiftung Theresianum Ingenbohl einen Grundsatzentscheid gefällt. Das Theresianum und das Kollegium Schwyz werden am Standort Schwyz zur gemeinsamen Kantonsschule Innerschwyz zusammengelegt. Sie soll Platz für 700 Schülerinnen und Schüler bieten.

Entsprechend geteilt sind die Reaktionen an den beiden bisherigen Standorten. Nicht nur Lisa Oetiker, Rektorin der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS), freut sich. Auch Dominik Blunschy als Präsident der IG Kantonsschule Kollegium Schwyz gibt sich erleichtert. Er hält fest:

«Das Schlimmste an der ganzen Situation war die anhaltende Unsicherheit für alle Beteiligten. Nun herrscht endlich Klarheit»

Blunschy ist überzeugt, dass mit dem jetzt bekanntgegebenen Grundsatzentscheid der Mittelschulstandort Schwyz wesentlich gestärkt werde.

Hohe Defizite führten zum Ende des Theresianums

Anders sind die Reaktionen in der Gemeinde Ingenbohl. Der Gemeinderat bedauere es sehr, «dass die Schule in ihrer heutigen Form aufgrund der äusseren – vor allem finanziellen – Umstände die Türen schliessen muss», heisst es hier. Der Gemeinderat sehe zwar die Chancen, welche aus der fusionierten Schule entstehen. «Aber bei den Verhandlungen um die Standortfrage hatte das Theresianum Ingenbohl wohl kaum die gleich langen Spiesse wie Schwyz, denn die Schule auf dem Klosterhügel hat vom Kanton Schwyz über Jahre nicht kostendeckende Beiträge erhalten.»

Dass diese nicht kostendeckenden Beiträge des Kantons und der Konkordatskantone eine grosse Rolle spielten, bestätigt Stiftungspräsident Jürg Krummenacher. «Die Unterdeckung, die daraus resultiert, beträgt mehr als 700'000 Franken pro Schuljahr. Dies und ein leichter Rückgang der Schüler- und Schülerinnenzahlen in den letzten drei Jahren haben trotz einschneidenden Sparmassnahmen zu Defiziten geführt, die mittelfristig nicht tragbar sind», so Krummenacher. Der Entscheid schmerze.

«Damit gehen auf dem Klosterhügel eine mehr als 160-jährige Tradition und eine grosse Pionierleistung der Klostergemeinschaft zu Ende.»

Das sei für die Bildungslandschaft im Kanton Schwyz und weit darüber hinaus ein grosser Verlust, so Krummenacher. Was mit den Räumen in Brunnen geschehe, sei noch offen. «Eigentümer der Gebäude ist das Kloster.» Die Trägerin des There­sianums, eine unabhängige Stiftung, sei eingemietet.

Folgen für das Personal sind noch offen

Geplant ist, dass die Schüler ab Schuljahr 2024/25 am Standort Schwyz unterrichtet werden. «Die KKS bietet genügend Raum für rund 700 Schüler», so Stähli. «Aus heute zwei unterschiedlichen Schulen soll eine gemeinsame neue Kantonsschule entstehen, die mit einer idealen Schulgrösse und einem breiten Bildungsangebot attraktiv und zukunftsfähig sein wird.»

Für die Schüler wird sich vorderhand nichts ändern. Auch die Detailplanung wird nun erst an die Hand genommen. Offen sind die Folgen für das Personal. Es werden jedoch, so wurde gestern versichert, sozialverträg­liche Lösungen gesucht. Offen ist auch, was das Parlament sagt und ob es zu einer Volksabstimmung kommt. Eine Änderung der Mittelschulverordnung soll schon bald vorgelegt werden.