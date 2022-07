Lachen 37-jährige Fussgängerin wird vom Zug erfasst und in die Böschung geschleudert Aus unbekannten Gründen befand sich eine Frau auf dem Bahntrasse in Lachen und wurde von einem Schnellzug in die Böschung geschleudert. Die Erstversorgung übernahmen Mitarbeitende eines nahen Unternehmens.

Eine Frau befand sich am Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, auf dem Bahntrasse in Lachen. Auf Höhe der Feldmoosstrasse wurde sie von einem Schnellzug erfasst, der Richtung Chur unterwegs war. Weshalb sie sich auf den Gleisen befand, ist noch ungeklärt, schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Die 37-jährige wurde 20 Meter weit in die angrenzende Böschung geschleudert und verletzte sich lebensbedrohlich. Mitarbeitende eines angrenzenden Unternehmens übernahmen die Erstversorgung, bevor die Frau durch den Rettungsdienst in eine ausserkantonale Klinik gefahren wurde.

Der unterbrochene Zugverkehr konnte nach knapp zwei Stunden wieder den Betrieb aufnehmen. (se)