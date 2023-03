Lachen Jugendliche treffen 86-Jährige mit Ball und werden von Polizei gesucht – Rentnerin wegen Verletzungen im Spital Am Dienstag wurde eine Rentnerin im Aussenbereich der Turnhalle Seefeld in Lachen von einem Ball getroffen. Sie stürzte und musste ins Spital gebracht werden.

Eine 86-jährige Frau war am Dienstagnachmittag bei der Turnhalle Seefeld in Lachen unterwegs, als sie von einem Ball getroffen wurde. Die Rentnerin stürzte und verletzte sich dabei erheblich, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt. Sie musste von Drittpersonen ins Spital gebracht werden.

Nun sucht die Kantonspolizei die Jugendlichen, die zwischen 16.15 und 17.15 Uhr beim Seefeld Lachen mit dem Ball gespielt haben. Sie und Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter Telefon 041 819 29 29 zu melden. (tos)