Lachen Polizei sucht Zeugen nach nächtlichem Überfall Am Donnerstag wurde eine Frau gegen Mitternacht bei der Schützenstrasse in Lachen überfallen. Die Schwyzer Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwei Männer traten zZwei Männer traten zur 36-Jährigen und nötigten sie, in ihr in der Nähe parkiertes Auto zu steigen. Anschliessend stahlen sie Waren im Wert von mehreren Hundert Franken und entfernten sich in unbekannte Richtung.ur 36-Jährigen und nötigten sie, in ihr in der Nähe parkiertes Auto zu steigen. Anschliessend stahlen sie Waren im Wert von mehreren Hundert Franken und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur mutmasslichen Täterschaft machen können, melden sich bei der Kantonspolizei Schwyz, Telefon 041 819 29 29. (pok)