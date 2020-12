Lachen Velofahrer wurde beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von Auto angefahren Auf der Oberdorfstrasse in Lachen ist ein Velofahrer bei einem Unfall mittelschwer verletzt worden. Er wurde ins Spital transportiert.

Bei einem Verkehrsunfall in Lachen ist ein 43-jähriger Velofahrer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwochmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag, 15. Dezember 2020, auf der Oberdorfstrasse.

Der 43-jährige Mann fuhr laut Polizeimeldung auf seinem Fahrrad kurz nach 16 Uhr auf einem Fussgängerstreifen über die Strasse. Zum selben Zeitpunkt sei ein 55-jähriger Autofahrer in Richtung Kreisel gefahren. Es kam zur Kollision mit dem Velofahrer. Die Verletzungen des Zweiradfahrers liegen im mittelschweren Bereich. Der Rettungsdienst brachte den Mann in Spitalpflege.