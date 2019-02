Lawinen verschütteten Strassen in Morschach Nach den gewaltigen Schneemengen vom Wochenende donnerten erste Lawinen zu Tal. Dank Auffanglagern konnte Schlimmeres verhindert werden. Ernst Immoos/Silvia Camenzind

In den höheren Lagen liegen nach dem neuerlichen Wintereinbruch teilweise über zwei Meter Schnee. Am Sonntag kam es bereits zu ersten Staub- und Grundlawinen am Fronalpstock. Diese gingen an der nördlichen und südlichen Flanke nieder.

Von mehreren Lawinen war Morschach/Riemenstalden betroffen. Am Fronalpstockhang oberhalb von Morschach löste sich eine gewaltige Lawine, welche im Gebiet Hetzig den Geröllsammler auffüllte und dann die Zufahrtsstrasse verschüttete. Ohne Sammler hätte diese Lawine bis in die unteren Liegenschaften vordringen können. An der Riemenstaldenstrasse gingen mehrere Lawinen am gleichen Ort nieder. Dank der Verbauung der Dornirunse kamen die rund 4000 Kubikmeter Schnee im Auffanglager an der Strasse zum Stillstand und konnten sich so nicht in Richtung Axenstrasse und Sisikon weiterbewegen.

Rigibahn von Schnee blockiert

Die Schneemengen machen auch an den Hängen der Rigi zu schaffen. Die Zahnradbahn Goldau–Rigi Kulm wurde am Montag von der Station Kräbel bis Rigi Kulm bis auf Weiteres gesperrt, wie auf Anfrage bei den Rigi Bahnen zu erfahren war. Die Strecke sei am Dienstag zu 99 Prozent wieder frei. «Unser Personal ist mit Hochdruck daran, die Fahrbahn vom Schnee zu befreien. Zusätzlich müssen auf einzelnen Wanderwegen Sicherheitssprengungen vorgenommen werden», erklärte Sandrina Glaser, Leiterin Kommunikation, die Sachlage.