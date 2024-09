Leiter des Fachgremiums «Sexuelle Übergriffe» Missbrauch in der Kirche: «Man wird wohl eher von 15’000 Fällen ausgehen müssen» Der Steiner Stefan Loppacher leitet das Fachgremium «Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» der Bischofskonferenz. Er ist erschüttert über die Missbrauchsfälle und den Umgang in der Kirche damit.

Sie kennen den Forschungsbericht und haben zum Thema Missbrauch doktoriert. Sind Sie trotzdem überrascht?

Ich befasse mich seit über zehn Jahren mit der Thematik und kenne auch internationale Studien dazu. Dass die Schweiz nicht besser dasteht und gleiche Probleme wie das Ausland hat und auch die gleiche Vertuschungskultur betrieb, wie sie damals gelebt wurde – damit habe ich gerechnet. Trotzdem war es für mich erschütternd, diesen Bericht zu lesen.

Die 1002 Fälle sollen nur die Spitze des Eisbergs sein.

Ja, davon bin ich völlig überzeugt. Erstens haben Fachexperten diese Einschätzung schon lange vorgebracht. Ich teile diese auch. Man weiss aus der sogenannten Dunkelfeldforschung, dass nur ein ganz kleiner Teil der Delikte überhaupt zur Anzeige kommt. In einem geschlossenen System wie der Kirche ist das wohl noch viel stärker der Fall.

Was heisst das?

Selbst wenn man jahrelang weiterforscht, wird sich nur ein kleiner Teil der Betroffenen je melden. Kommt dazu, dass viele bereits gestorben sind. Man wird also nie eine genaue Zahl haben. Aber die Zahlen, die man hat, muss man um ein Mehrfaches multiplizieren. Dann kommt man in die Nähe der Realität.

Es können am Schluss also allein in der Schweiz über 10’000 Missbrauchsfälle sein?

Ja, das kann gut sein. Man wird für den Zeitraum der letzten gut 70 Jahre wohl von 10’000 bis 15'000 Fällen ausgehen müssen, die tatsächlich geschehen sind. Und es geht ja hier nicht einfach um Zahlen. Hinter jedem Fall steht ein Mensch, der von Kirchenleuten verletzt und dem sehr viel Leid zugefügt wurde.

Der Steiner Stefan Loppacher leitet die Fachstelle Missbrauch im Bistum Chur. Bild: PD

Zur Person Stefan Loppacher aus Steinen ist Experte für Kirchliches Strafrecht, Präventionsbeauftragter im Bistum Chur und Geschäftsführer des Fachgremiums «Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld» der Schweizer Bischofskonferenz.

Sie sagen, der Bericht habe Sie erschüttert. Wieso denn? Sie kennen die Situation doch schon gut.

Es macht einen Unterschied, ob ich bloss vermute, dass es im eigenen Land nicht besser war als anderswo, oder es schwarz auf weiss nachlese, wie kirchliche Führungspersonen das Ganze strategisch vertuschten. Das verheerende Leid, das durch die katholische Kirche in der Schweiz verursacht wurde, durch Täter und Vertuscher, erschüttert mich als jemanden, der sich seit der Kindheit – auch als Ministrant – über 30 Jahre in der Kirche engagierte. Das macht etwas mit mir, weil ich über die Kirche in meiner Heimat lese – über jenen Ort also, der fast mein ganzes bisheriges Leben bestimmte.

Was müsste gemacht werden, damit diese Vertuschungskultur zum Ende kommt?

Man sieht, dass Versetzen jene Strategie war, die in der Schweiz und international regelmässig angewendet wurde. Vertuschung hatte System, sie passierte mit Überzeugung. Man plante, investierte Ressourcen, konsultierte Experten des internationalen Rechts, um zu wissen, in welche Länder Beschuldigte abgesetzt werden können, um sie dem Zugriff der Justiz zu entziehen. Das sind fast schon mafiöse Vorgänge. Gewisse kirchliche Führungskräfte legten eine massive kriminelle Energie an den Tag, um jeden Preis den Ruf der Kirche und der Priester zu schützen. Und das zum Leidwesen von unzähligen Menschen, die zu Opfern wurden. Das ist eine menschenverachtende Kultur.

Bischof Bonnemain will einen Psychotest für künftige Seminaristen, eine Anlaufstelle für Opfer oder das Verbot von Aktenvernichtungen. Reicht das?

Diese Massnahmen sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber das reicht noch lange nicht. Die Pilotstudie spricht ausdrücklich von systemischen Ursachen, die Missbrauch in diesem Ausmass ermöglicht und begünstigt haben. Die zentralen Probleme drehen sich um Macht, um Sexualität und Frauendiskriminierung. Da reichen diese Massnahmen alleine nicht, um das anzugehen.

Das heisst?

Verantwortungsträger werden unangenehme Entscheide fällen müssen. Es gilt, das ganze System infrage zu stellen und grundlegend umzubauen.

Leute entlassen oder selber Klagen einreichen?

Es braucht sicher eine konsequentere Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Aber auch die Justiz kommt selber – Stichwort Verjährung – oft an ihre Grenzen. Sie kommt für viele Betroffene zu spät, auch weil die Kirche während Jahrzehnten verhinderte, dass Verbrechen zeitnah gemeldet wurden. Ein heikler Punkt sind insbesondere die Kriterien, mit denen in der Vergangenheit Priester und Ordensleute ausgewählt wurden.

Quantität statt Qualität?

Man gab sich zufrieden, wenn sie fromm und linientreu waren. Aber die Frage, ob die Personen geeignet sind, eine persönliche Reife haben und psychologisch stabil und fachlich genügend ausgebildet sind, um mit Menschen in heiklen Situationen umzugehen: All diese Fragen stellte man sich jahrzehntelang nicht. Genau das muss sich radikal ändern. Professionalität und Qualität des Kirchenpersonals ist wichtiger, als in allen Gemeinden einen Priester zu haben.

Man fürchtet sich vor Priestermangel.

Das ist doch kein Kriterium! Man darf ja auch nicht ein verlottertes und verseuchtes Spital am Laufen lassen. Das gäbe zu Recht einen Aufschrei in der Bevölkerung. Eine solche Einrichtung muss man doch schliessen. Solche Fragen muss sich die Kirche auch stellen.

Welche?

Ob es nicht besser ist, wenn einige Gemeinden zusammengelegt werden und dafür dann über ein qualifiziertes Seelsorgeteam verfügen. Es geht in diesem ganzen Thema immer um Macht in hochsensiblen Beziehungen. Dafür braucht es viel Sorgfalt und gute Vorbereitung durch eine professionelle Ausbildung. Alles andere verursacht unermessliches Leid, wie jetzt sichtbar wird. Und das auch, weil die Kirche bisher nicht genügend Qualität einforderte.

Droht ein Imageschaden, kommt es zu einer Austrittswelle oder hohen Schadensersatzforderungen?

Es ist durchaus möglich, dass es auf zivilrechtlichem Weg die Klagen zunehmen. Ich verstehe die Frage nach dem Imageschaden. Aber die Kirche würde in die gleiche Falle tappen wie bisher, wenn sie sich weiter um ihr Image sorgen würde. Der richtig schlimme Schaden ist, dass Tausende von Menschen zum Teil auf Lebzeiten durch die Kirche geschädigt, verletzt und missbraucht wurden. Gelingt der Kirche nicht ein vollständiges Umdenken, eine Abkehr vom bisherigen System, hat sie keine Existenzberechtigung mehr.