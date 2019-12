Lieferwagen erfasst Kickboarderin in Oberarth Am Donnerstag vor dem Mittag ist eine Siebenjährige bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das Mädchen war mit dem Kickboard unvermittelt auf den Zebrastreifen gefahren.

(pok) Am Donnerstag ereignete sich kurz nach 11.30 Uhr auf der Gotthardstrasse in Oberarth ein Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Lieferwagenlenker fuhr in Richtung Goldau, als eine Schülerin auf einem Kickboard unvermittelt auf einen Fussgängerstreifen fuhr. Bei der anschliessenden Kollision wurde die Siebenjährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verunfallte.