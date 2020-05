Listerien-Fall mit Folgen: Käserei in Steinerberg stellt Betrieb ein

Anfang Mai waren bei einer internen Inspektion Listerien in Produkten der Käserei Vogel in Steinerberg gefunden worden. In der Folge haben sich im Wallis vier Spitalpatienten mit Listerien infiziert - möglicherweise durch den Verzehr von Schwyzer Käse. Einer von ihnen starb. Nun stellt die Käserei ihren Betrieb ein.