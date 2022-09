Live Schwyzerinnen und Schwyzer wählen eine neue Regierung Der Kanton Schwyz wählt heute Sonntag zwei neue Mitglieder für die Regierung. Dabei wird sich zeigen, ob sich die Stimmberechtigten erneut für eine rein bürgerliche Regierung aussprechen.

Zwischenresultat von 11:30 Uhr, 0 von 30 Gemeinden ausgezählt

Die Ausgangslage

Die Ausgangslage vor den Regierungsratsersatzwahlen im Kanton Schwyz ist so spannend wie nie. Nicht weniger als sechs Kandidierende bewerben sich um die beiden frei werdenden FDP- und SVP-Sitze. Die Schwyzer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bestimmen an der Urne, wer für die zurücktretenden Kaspar Michel (FDP) und Andreas Barraud (SVP) in die Schwyzer Exekutive einkehren soll.

Der Kanton Schwyz wird seit zehn Jahren von einer rein bürgerlichen Regierung geführt. Die SVP hat drei Sitze, die FDP und die Mitte teilen sich die restlichen vier Mandate. Die grosse Frage ist, ob sich die beiden traditionellen Regierungsratsparteien FDP und SVP durchsetzen können respektive wie gross das Bedürfnis der Wählenden nach mehr Diversität in der Regierung tatsächlich ist. Konkret gefragt: Braucht es mit Ursula Lindauer eine zweite Frau in der Regierung und soll die Linke wieder im Regierungsrat vertreten sein?

Ob die Würfel bereits heute fallen, ist offen. Falls die zwei Sitze noch nicht zugeordnet werden, sind die Stimmberechtigten am 27. November nochmals gefragt. An diesem Sonntag ist der zweite Wahltermin angesetzt.