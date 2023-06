Es drohen vier Jahre Gefängnis

Diethelm soll sich in Zürich mit einer Prostituierten verabredet haben, die er dann so stark gewürgt habe, dass sie verletzt wurde. Gemäss Anklage sei sie in Lebensgefahr gewesen. Diethelm soll versucht haben, die Frau mit einer Substanz gefügig zu machen. Die Prostituierte habe Verbrennungen und Verätzungen am Mund erlitten. Die Frau konnte sich befreien und auf dem Balkon um Hilfe rufen. Diethelm habe versucht, sie zurück in die Wohnung zu holen, wobei es zu einem Handgemenge gekommen sei. «Mehrere Schürfungen und massive Prellungen» habe die Frau erlitten, hiess es in einem Bericht der NZZ.

Hintergrund: Der SVP-Politiker soll sich mit der Frau zu sadomasochistischen Rollenspielen verabredet haben, dies zu einem Preis von 4200 Franken für fünf Stunden.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und eine Busse von 1000 Franken. Bis zu einem rechtsgültigen Schuldspruch gilt für den Kantonsrat die Unschuldsvermutung.