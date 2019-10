Mann in Wollerau beim Einstieg in Chilbibahn gestürzt und verletzt Ein 49-Jähriger wollte in eine Chilbibahn steigen, als diese sich in Gang setzte. Er fiel einen guten Meter tief und verletzte sich.

(lil) Am Sonntagnachmittag um 15.30 ereignete sich an der Chilbi Wollerau ein Unfall, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Ein 49-jähriger Mann wollte demnach in eine Chilbibahn steigen, als sich diese aus bislang unbekannten Gründen in Gang setzte. Trotz eines sofortigen Notstopps durch den Bahnbetreiber fiel der Mann gut einen Meter tief und zog sich dabei eher leichte Verletzungen zu. Der Verunfallte wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Schwyz hat, mit Unterstützung des Forensischen Instituts Zürich, die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.