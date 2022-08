Axenstrasse Massive Kollision im Ölberg-Tunnel fordert sieben Verletzte Schwerer Unfall am Axen. Im Ölberg-Tunnel sind am Donnerstag zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Zwei Helikopter und vier Ambulanzen rückten aus. Es gab sieben Verletzte, darunter vier Kinder.

Eines der beteiligten Unfallfahrzeuge. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Gemäss Verkehrskarte des TCS stand am Donnerstagnachmittag der Verkehr zwischen Brunnen und Sisikon am Axen still. Grund für den Stau war ein Zwischenfall im Ölberg-Tunnel. Hier war es um 16.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.

Die Schwyzer Polizei zum Unfallhergang: «Ein in Richtung Norden fahrender 52-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden PW. Dabei erlitten dessen 40-jährige Lenkerin, ihre drei mitfahrenden Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren sowie der mutmassliche Unfallverursacher und seine 13- und 49-jährigen Mitfahrenden leichte bis erhebliche Verletzungen.»

Die sieben Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst und der Rega in Spitalpflege gebracht. Alles in allem rückten vier Ambulanzen der Rettungsdienste Schwyz, Küssnacht und Zug aus.

Auch an diesem Wagen aus Italien entstand hoher Sachschaden. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Zwei Rega-Helis landeten auf dem Ausstellplatz nördlich der Galerie. Die Spurensicherung und die Bergungsarbeiten erstreckten sich über mehrere Stunden. Die Kapo Schwyz dosierte vor dem Mosi-Tunnel den Verkehr. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz stoppte die Autos beim Wolfsprung. Dem Transitverkehr wurde die Route über die Autobahn A14/A2 empfohlen. Seit 19 Uhr ist die Axenstrasse wieder in beide Richtungen befahrbar.