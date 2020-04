Mehrere Personen sichten Wolf in Rothenthurm Am Mittwoch wurde in Schwyz mutmasslich ein Wolf gesichtet.

Ein Wolf, hier im Bild ein Exemplar im Tierpark Goldau, soll in Rothenthurm gesichtet worden sein. Bild: Roman Cuonz, 2015

Am Mittwoch meldeten mehrere Personen, im Gebiet Cholmattli in der Gemeinde Rothenthurm einen Wolf gesehen zu haben. Dies teilte das Amt für Natur, Jagd und Fischerei am Donnerstag mit. Präventiv ist der Herdenschutzalarm ausgelöst worden. Weitere Informationen seien im Moment nicht verfügbar, so der Kanton.