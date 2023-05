Merlischachen Öl fliesst in Vierwaldstättersee – Schuld war ein geplatzter Schlauch In Merlischachen musste die Feuerwehr eine Ölsperre einrichten, nachdem am Hafen von Merlischachen Öl in den Vierwaldstättersee geflossen war. Diese bleibt nun bis Samstag bestehen.

In Merlischachen kam es am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz wegen Gewässerverschmutzung. So floss beim Hafen Öl in den Vierwaldstättersee. Grund dafür war ein geplatzter Hydraulikschlauch. Dieser gehörte zu einem Bagger, der auf einem Floss im Einsatz steht.

Die Ölsperre in Merlischachen bleibt bis Samstag bestehen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Die Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht konnte die Verschmutzung schliesslich mit einer Ölsperre eindämmen. Diese bleibt nun bis Samstag bestehen.

Die Meldung zum Vorfall ging um 9.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Schwyz in ihrer Mitteilung schreibt. Zusätzlich wurde das Amt für Umweltschutz aufgeboten, weil auch ein unter Naturschutz stehender Schilfgürtel betroffen war. (lga)