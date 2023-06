Mobilität E-Bike auf dem Berg aufladen – im Kanton Schwyz werden neue Ladestationen installiert Zwei Ladestationen an den Standorten Roggenstock Lodge in Oberiberg und Mostelberg in Sattel sind bereits in Betrieb. In den nächsten Tagen wird eine weitere auf der Rotenflue installiert.

Das Elektrizitätswerk Schwyz (EWS) lanciert zusammen mit Schwyz Tourismus und der Bikegenossenschaft Zentralschweiz neue E-Bike-Ladestationen im Kanton Schwyz. Dadurch soll das Angebot in der Zentralschweiz erweitert und die Mobilität der E-Biker gefördert werden, wie das EWS mitteilt. Zwei Ladestationen an den Standorten Roggenstock Lodge in Oberiberg und Mostelberg in Sattel sind bereits in Betrieb, in den nächsten Tagen wird eine weitere auf der Rotenflue installiert.

Die Schwyzer Kantonalbank, Victorinox, Thermoplan und der Kanton Schwyz unterstützen das Projekt finanziell, wie das EWS weiter informiert. Die Ladestationen seien mit modernster Ladetechnologie ausgestattet und verfügen über zwei Ladekabel sowie zwei Steckdosen mit jeweils 230 Volt. Auf der installierten Tafel finden die Bikerinnen und Biker zudem Informationen zu Bikerouten in der Umgebung, Ladeinstruktionen von EWS sowie einen Verhaltenskodex für Radfahrerinnen und Radfahrer. (luz)