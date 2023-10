Möglicher Anschlag Schwyzer Kapo bringt AfD-Chefin Alice Weidel in Sicherheit Die Sondereinheit der Kapo Schwyz hat die Vorsitzende der rechtsextremen AfD, Alice Weidel, aus ihrer Wohnung eskortiert und an einen sicheren Ort gebracht.

Alice Weidel und ihre Familie wohnen im mittleren Kantonsteil von Schwyz. Offenbar gab es Hinweise, dass auf die Politikerin ein Anschlag verübt werden sollte. Die AfD-Vorsitzende war am «Tag der Deutschen Einheit» eigentlich als Hauptrednerin an einer Veranstaltung in Mödlareuth eingeladen. Wie PilatusToday bericht, hat sie diese Einladung aufgrund eines Einsatzes der Sondereinheit Luchs Kanton Schwyz jedoch nicht wahrgenommen.

Um was für einen Vorfall es sich genau handelt, ist bislang nicht bekannt. Eine Sprecherin des Bundeskriminalamtes sprach gegenüber der Deutschen Presseagentur (DPA) von «Vorsichtsgründen». Ein Sprecher Weidels jedoch wurde gegenüber der DPA genauer: «Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten.»

Zur Zeit der Veranstaltung in Mödlareuth demonstrierten rund 6'000 Menschen unter dem Motto «Mödlareuth grenzenlos bunt» für Demokratie und Weltoffenheit sowie gegen Rechtsextremismus.