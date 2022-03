Morschach Beim Axenstein ist gelagertes Holz in Brand geraten Aus noch unbekannten Gründen haben beim Axenstein in Morschach am Montagvormittag Äste und Grüngut Feuer gefangen.

Die Feuerwehr von Morschach rückte aus. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Am Montag gingen bei der Kantonspolizei Schwyz nach 11 Uhr mehrere Meldungen ein, wonach es in Morschach im Wald beim Axenstein brenne. Die Feuerwehr Morschach konnte das Feuer rasch löschen, wie der Bote der Urschweiz schreibt. Bei einem Umschlagplatz waren gelagerte Äste und Grüngut in Brand geraten.

Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, steht nicht fest und wird von der Kantonspolizei Schwyz untersucht, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz vom Montagnachmittag. (gh)