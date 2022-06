Morschach 25-Jähriger muss nach Autobrand mit Verbrennungen ins Spital Am Samstag geriet in Morschach ein Auto während der Fahrt in Brand. Der 25-jährige Lenker wurde leicht verletzt.

Dieses Auto geriet in Morschach während der Fahrt in Brand und wurde vollständig zerstört. Kantonspolizei Schwyz

Am Samstag kurz vor 21 Uhr ist es in Morschach zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein 25-jähriger Lenker fuhr auf der Morschacherstrasse in Richtung Morschach und vernahm gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz plötzlich Rauch aus dem Motorraum Rauch.

Er hielt an und öffnete die Motorhaube. Dabei kam ihm eine Stichflamme entgegen. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die sofort alarmierte Feuerwehr Morschach konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und das Fahrzeug löschen. Der Lenker erlitt leichte Verbrennungen und wurde ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zwecks Klärung der genauen Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet. (mme)