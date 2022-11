Morschach Ohne «Billett» am Steuer: Frontalkollision fordert drei Verletzte Am Dienstagabend ist es kurz vor Mitternacht auf der Dorfstrasse in Morschach zu einer Kollision zwischen drei Personenwagen gekommen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten hospitalisiert werden.

Kurz vor Mitternacht fuhr ein 39-jähriger Automobilist in Morschach Richtung Brunnen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Das in Richtung Brunnen fahrende Fahrzeug drehte sich und kollidierte in der Folge mit einem weiteren herannahenden Auto.

Die Kantonspolizei Schwyz teilt mit: «Die drei Insassen des ersten von Brunnen kommenden Personenwagens wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital überführt.»

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: Kapo Schwyz

Beim Unfallverursacher wurde gemäss Polizeiangaben eine Blut- und Urinprobe angeordnet, da der Verdacht auf Fahren in nicht fahrfähigem Zustand bestand. Zudem stellte sich heraus, dass der 39-Jährige zur Unfallzeit nicht im Besitz eine Fahrberechtigung war.

Für die Reinigung der verschmutzen Dorfstrasse musste der Strassenunterhaltsdienst aufgeboten werden. Nebst dem Rettungsdienst und der Kantonspolizei Schwyz stand ebenfalls der Strassenunterhaltsdienst im Einsatz. (gh)