Mositunnel wieder geöffnet Am Dienstagmorgen war die A4 zwischen Brunnen und Brunnen-Süd bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür waren technische Störungen im Mositunnel.

Deswegen blieb auch der Mositunnel in beide Richtungen gesperrt. Dies meldete der TCS auf seiner Website und empfahl die Umfahrung via A2/A14. Die Störung trat gemäss des TCS bereit kurz nach 5 Uhr am Dienstagmorgen auf. Mittlerweile ist sie behoben. (spe)