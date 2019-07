Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Unteriberg Am Samstagnachmittag stürzte ein Motorradfahrer nach einer Strefkollision mit einem Auto in Unteriberg. Dabei verletzte sich der 52-Jährige mittelschwer.

(pd/stp) Am Samstagnachmittag kurz nach 15:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer auf der Jessenenstrasse talwärts in Richtung Unteriberg. Nach der Überquerung der Jessenenbrücke geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Motorradfahrer geriet in der Folge ins Schlingern, fuhr linksseitig über das angrenzende Wiesenbord und stürzte schliesslich. Er wurde anschliessend mit mittelschweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital überführt.