Motorroller rammt in Schübelbach Fussgängerin Auf Höhe der Bushaltestelle Schübelbach-Dorf fuhr ein Rollerfahrer in eine Fussgängerin, welche die Strasse überqueren wollte.

(pjm) Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend um 21.15 Uhr, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Ein 17-jähriger Rollerfahrer fuhr auf der Kantonsstrasse in Schübelbach in Richtung Sieben. Auf Höhe der Bushaltestelle Schübelbach-Dorf kollidierte er mit einer 55-jährigen Fussgängerin, welche beim Fussgängerstreifen die Fahrbahn überquerte. Die Fussgängerin musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.