Muotathal Ballenpresse gerät in Brand Bei einem Einsatz der Feuerwehr musste eine brennende Ballenpresse gelöscht werden.

In Muotathal ging am Donnerstag im Bereich Otten eine Ballenpresse in Flammen auf. Kurz nach 11:30 Uhr bemerkte ein Landwirt das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Maschine konnte durch die Einsatzkräfte rasch gelöscht werden. Wie die Kantonspolizei Schwyz schreibt, wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird untersucht (sfr).