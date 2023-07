Muotathal Bei zwei grossen Felsstürzen donnerten mehr als eine Million Tonnen Stein zu Tal Am Sonntag ereigneten sich im Gebiet Gwalpeten zuhinterst im Bisisthal zwei grosse Felsstürze. Jetzt zieht die Gemeinde Muotathal Bilanz – und warnt vor weiteren Gefahren.

So präsentiert sich die Situation im Bisisthal nach den Felsstürzen. Gemeinde Muotathal

Beim ersten Ereignis am frühen Sonntagmorgen im Bisisthal in der Gemeinde Muotathal stürzten 150’000 Kubikmeter Fels ab. Beim zweiten am späteren Nachmittag folgten weitere 300’000 Kubikmeter. «Gesamthaft sind somit mehr als eine Million Tonnen Fels zu Tal gefallen», bilanzierte der Gemeindeführungsstab der Gemeinde Muotathal am Montagabend.

Schutt könnte sich verflüssigen – Gefahrengebiet bleibt gesperrt

In den folgenden Tagen gelte es nun zu beobachten, wie sich die Schuttablagerungen verhalten. «Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Teile davon verflüssigen und dem Gwalpetenbach folgend weiter abfliessen.» Der Zugang zum Gefahrengebiet bleibt darum weiterhin gesperrt. Zudem ist die Strasse ab Sahli Richtung Waldi am Dienstag, 1. August, bis voraussichtlich 20 Uhr gesperrt.

Da sich das Ereignis in alpinem Gelände abspielte, beschränken sich die Schäden auf alpwirtschaftlich genutztes Weideland, heisst es in der Mitteilung weiter. Alle Strassen und Wege im Gefahrengebiet, darunter ein Alpinwanderweg, waren bereits vor dem Ereignis gesperrt, denn die zwischenzeitlich abgestürzte Felspartie ist seit mehreren Jahren unter Beobachtung.

«Es musste mit Felsstürzen gerechnet werden»

Auslöser dafür war eine Häufung von Blockschlägen, welche von den Älplern vor Ort beobachtet wurde, wie weiter mitgeteilt wird. Die Messungen am Fels zeigten eine stetige Zunahme der Bewegung. «Im Juli 2023 waren die Bewegungen derart gross, dass mit Felsstürzen gerechnet werden musste.»

Das Naturereignis wurde auch in zwei Videos festgehalten. «Man zittert nur noch», ist auf dem Video zu hören. Bereits im August 2020 sperrte das Amt für Wald und Natur den alpinen Wanderweg Gwalpeten–Firnerloch im Bisisthal wegen akuter Felssturzgefahr.

Der Wanderweg erfreute sich stets grosser Beliebtheit, da von dort auch ins Gebiet Glattalp gewandert werden kann. (mme/dabu)