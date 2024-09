Muotathal Mann stürzt in Asylheim aus dem Fenster und verletzt sich schwer – Polizei ermittelt Ein gravierender Zwischenfall forderte am Samstag im Muotathaler Asylheim einen Schwerverletzten. Nach einem Sturz aus dem obersten Stock ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

Exklusiv für Abonnenten

Der Asylbewerber stürzte aus einem Fenster im obersten Stock. Leserbild: Bote der Urschweiz

Einsatzfahrzeuge der Kantonspolizei und des Rettungsdiensts Schwyz rückten am Samstagmittag nach 12.30 Uhr notfallmässig nach Muotathal aus. Zur Unterstützung flog ein Rega-Helikopter ins Muotatal. Mitten im Dorf lag bei der Hauptstrasse ein verletzter Mann am Boden.

Wie der Schwyzer Polizeisprecher David Mynall auf Anfrage des «Boten» bestätigte, sei ein Bewohner aus dem Fenster gestürzt. Er habe sich dabei erhebliche Verletzungen zugezogen.

Beim Verunglückten handelt es sich um den Bewohner einer Asylwohnung. Den Spuren nach muss er aus einem Fenster im obersten Geschoss gestürzt sein. Der Mann hat vor dem Aufprall am Boden womöglich das Vordach touchiert. Der Asylbewerber soll laut Zeugen zunächst noch aufgestanden sein, sei dann aber unter Schmerzen zusammengebrochen.

Ein Polizist fotografiert die Unglücksstelle. Leserbild: Bote der Urschweiz

Eine Stunde nach dem Vorfall erinnerten nur noch ein paar Pylonen und ein Schuh auf dem Trottoir an den folgenschweren Absturz. Angehörige der Kantonspolizei Schwyz sicherten Spuren in der Wohnung, fotografierten die Hausfassade. Die polizeilichen Ermittlungen gehen zum jetzigen Stand in alle Richtungen. Eine Dritteinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden. (gh)