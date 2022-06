MYTHENREGION Nach der Pandemie gehts wieder bergauf Die Erlebnisregion Mythen erholte sich schneller als andere Tourismusgebiete.

Der Geschäftsführer der Erlebnisregion Mythen, Kurt Betschart (links), und der Verwaltungsratspräsident der Brunnen Schwyz Marketing AG, Giacomo Garaventa (rechts), verabschiedeten Michael Tschümperlin (Mitte). Bild: Alain Hospenthal

Die Brunnen Schwyz Marketing AG, die sich für die Vermarktung der Erlebnisregion Mythen verantwortlich zeichnet, lud gestern Abend ihre Aktionäre zur 19. Generalversammlung ins «Gaswerk» nach Seewen ein. In personeller Hinsicht wurde Michael Tschümperlin nach acht Jahren aus dem Verwaltungsrat verabschiedet, wie der Bote der Urschweiz berichtet.

Verwaltungsratspräsident Giacomo Garaventa verwies in seinem Jahresrückblick auf die erfreuliche Erholung, die sich nach dem schwierigen Pandemiejahr 2020 in der Region rasch einstellte. So stieg die Zahl der Logiernächte in der Erlebnisregion Mythen im Jahr 2021 auf 79 094, nachdem sie im Jahr 2020 auf 63 379 gefallen war. 2019 waren es 86 285 Logiernächte gewesen. Ein Vergleich mit anderen Regionen der Schweiz zeigt zudem, dass die Erholung sich im Kanton Schwyz wesentlich schneller vollzog als beispielsweise in der Region Luzern.