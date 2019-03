Polizei sucht nach Autounfall in Siebnen Zeugen In Siebnen ist es am Freitagmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, da zum Unfallhergang widersprüchliche Aussagen vorliegen.

(pd/sre) Kurz nach 11 Uhr am Freitagmittag fuhr eine Autofahrerin auf der Glarnerstrasse in Siebnen dorfeinwärts und bog nach links in die Stockbergstrasse ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das auf der Gegenfahrbahn fuhr.

Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es bestehen jedoch widersprüchliche Aussagen bezüglich des Unfallhergangs, weshalb die Polizei Zeugen sucht.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwyz, Telefon 041 819 29 29, in Verbindung zu setzen.