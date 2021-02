Der traditionelle Sühudiumzug in Einsiedeln. Video: Silja Hänggi / Benno Kälin

Schwyz Nach Fasnachtsumzug in Einsiedeln: Polizei greift durch und verteilt Bussen Jetzt wird durchgegriffen. Die Polizei verteilte am Mittag in Einsiedeln Bussen. Auch das Amt für Gesundheit und Soziales ist nach dem Süühudi-Aufmarsch am Montagmorgen hellhörig geworden. Man prüft, ob für den Rest des Tages die Take-aways geschlossen werden.

Über tausend Besucherinnen und Besucher am Strassenrand und ein Fasnachtsbetrieb, als würden die Coronamassnahmen gar nicht existieren (wir berichteten). Die Bilder von den wilden Süühudi heute Montagmorgen in Einsiedeln haben im ganzen Land erstaunt.

11 Bilder 11 Bilder Hunderte Fasnächtler ziehen durch Einsiedeln. Bild: Benno Kälin

Es scheint sogar, als hätten dieses Jahr mehr Fasnächtler mitgemacht als sonst. Offiziell ist der Süühudi-Umzug keine Veranstaltung. Er bildet sich spontan. Der Verkehr lief auch in den Morgenstunden regulär. Es gab keine Strassensperrungen. Die meisten Autofahrer machten aber angesichts der Menschenmenge rasch rechtsumkehrt.

Die Polizei konzentrierte sich zunächst darauf, die Leute zur Einhaltung der Coronamassnahmen zu ermahnen. Gegen Mittag fuhr die Polizei dann die Präsenz massiv hoch. Die Strassen wurden mit zusätzlichen Leuten vom Kloster her Richtung Dorf geräumt. Es gab diverse Bussen. Ein Bussenzettel, ausgestellt kurz vor dem Mittag, ging auf Whatsapp viral. Ein Einheimischer wurde mit 100 Franken gebüsst, wegen der Bussenziffer 16002: Teilnahme an einer unzulässigen Veranstaltung im Rahmen der Covid-19-Verordnung.

Lange Schlangen vor Take-Away-Ständen

Wie schon letzte Woche bildeten sich auch heute Vormittag Schlangen vor den Take-aways im Dorf, vor allem entlang der Route. Nicht alle hielten sich an die Abstandsregeln. An einem üblichen Güdelmontag würden sich am Nachmittag in Einsiedeln die Leute zum Wagenumzug versammeln. Beginn wäre um 14 Uhr. Wagen werden dieses Jahr keine erwartet, aber noch immer hat es einiges Volk im Dorf, wenn auch deutlich weniger als am Morgen.

Der Schwyzer Polizeisprecher David Mynall bestätigt, man stehe im Gespräch mit den Verantwortlichen des kantonalen Amts für Gesundheit und Soziales. Es wird auf Departementsebene diskutiert, ob die Take-aways am Nachmittag schliessen müssen.