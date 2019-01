Nach Grossbrand in Haltikon: Der Rohbau der neuen Werkhalle steht

Zwei Jahre ist es her, seit das Plattenwerk und ein Leimwerk der Schilliger Holz AG in Haltikon einem Grossbrand zum Opfer gefallen sind. Auslöser war ein Defekt in einem Sägemehlfilter. Nun kann die Aufrichte des Rohbaus der neuen Werkhalle gefeiert werden, in der die beiden Werke unter einem Dach vereint werden.