Nach Unfall in Mythen-Center: Betroffenheit nach Deko-Unfall spürbar

Am Samstag wurden im Mythen-Center in Schwyz sechs Frauen verletzt, als die Weihnachtsdekoration hinunter stürzte. Das Center wurde nach dem Unfall sofort geschlossen. Am Montag hat es die Türen für Kunden wieder geöffnet. PilatusToday hat vor Ort den Puls gefühlt.