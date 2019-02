Nachdem Hunde in Muotathal Schafe getötet haben: «Maulkorbpflicht steht im Vordergrund» Zwei Huskys haben in Muotathal neun Schafe getötet. Das wirft Fragen auf. Der stellvertretende Schwyzer Kantonstierarzt Marco Gut nimmt Stellung. Interview: Andreas Seeholzer

Der stellvertretende Schwyzer Kantonstierarzt Marco Gut. (Bild: PD)

Herr Gut, welche Sofortmassnahmen wurden bei den Huskys angeordnet?

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen des Datenschutzes nicht auf den konkreten Fall eingehen können. Bei Bissvorfällen stehen allgemein Möglichkeiten wie vollständige oder teilweise Leinenpflicht oder die Maulkorbpflicht im Vordergrund. Auch können Hundetraining, ein Ausführen des Hundes nur durch erwachsene Personen angeordnet werden. Ziel ist es, die mildestmöglichen Massnahmen zu treffen, damit es zukünftig nicht wieder zu einem Vorfall kommt.

Und bei schwerwiegenden Fällen?

Als Sofortmassnahmen werden in schwerwiegenden Fällen in der Regel sofortige Leinen- und Maulkorbpflicht angeordnet. Die Massnahmen ergeben sich aus der Vorgeschichte des Hundes, der Schwere des aktuellen Vorfalls und der Art und Weise, wie sich der aktuelle Vorfall zugetragen hat. Es ist anzumerken, dass sehr viele Hundehalter nach einem ersten Vorfall von sich aus sehr gut reagieren und selbst die richtigen Massnahmen treffen, damit nichts mehr passiert.

Wie wird der Jagdtrieb bei einem Hund ausgelöst?

Das Jagdverhalten ist bei allen Hunden angeboren. Auslöser kann zum Beispiel das Sichten anderer Tiere sein – die Bewegung von Tieren kann dies noch verstärken. Wichtige Aspekte sind die Rasse des Hundes, der individuelle Charakter, ob der Hund allein oder im Rudel ist, die Sozialisierung des Hundes auf die Umwelt, die Aufsicht durch den Tierhalter und anderes mehr.

Warum kommt es immer wieder zu Fällen, bei denen Hunde Menschen angreifen? Basieren diese Angriffe auf dem Jagdtrieb?

Dass Hunde beissen, hat ganz verschiedene Ursachen. Die häufigste Ursache für Bissvorfälle ist die territoriale Aggression – wenn Personen in den Raum eindringen, den der Hund als sein Revier betrachtet und beschützen will, zum Beispiel ein Vorgarten – das klassische Beispiel ist hier das Beissen des Postboten. Die Distanzierungsaggression – wenn man dem Hund zu nahe kommt und dieser uns von sich fernhalten will – und die Ressourcenverteidigung – wenn ein Hund Gegenstände wie Futter und Spielzeug verteidigt – sind ebenfalls territoriale Aggression.