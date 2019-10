Nächtlicher Überfall in Brunnen: 100'000 Franken aus dem Tresor sind weg Bei einem Raubüberfall in Brunnen ist ein Mann von zwei Räubern überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter machten sich mit 100'000 Franken aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

(rem) Der Raubüberfall hat sich nach Angaben der Kantonspolizei Schwyz in der Nacht auf Sonntag an der Schwyzerstrasse in Brunnen ereignet. Als ein Mann kurz nach 2 Uhr nach Hause zurückkehrte, wurde er von zwei vermummten Tätern mit Waffen bedroht. Nachdem sie die Wohnung betreten hatten, wurde das Opfer gefesselt.

Die unbekannter Täter entwendeten aus einem Tresor Bargeld im Wert von rund 100'000 Franken und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer konnte sich selbst befreien und alarmierte die Polizei.

Die Täter waren dunkel gekleidet und sprachen untereinander albanisch. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter der Telefonnummer 041 819 29 29.