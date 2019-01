Interview Neue Firma zieht nach Schwyz und will 65 neue Stellen schaffen Trotz Wolken am Wirtschaftshimmel: Das Jahr beginnt gut für den Kanton Schwyz. Bereits freut sich die Wirtschaftsförderung über eine Ansiedlung. Jürg Auf der Maur

In den nächsten Wochen wird eine neue Firma nach Pfäffikon ziehen, sagt Urs Durrer. (Bild: Jürg Auf der Maur)

Das Wirtschaftsjahr 2019 wird im Kanton Schwyz gar nicht so schlecht werden, wie es den Anschein macht. Die kantonale Wirtschaftsförderung kann bereits einen Ansiedlungserfolg aufweisen. In den nächsten Wochen werde eine Firma neu nach Pfäffikon ziehen und 65 neue Arbeitsplätze schaffen, erklärt Urs Durrer, Leiter des Schwyzer Amtes für Volkswirtschaft, in einem Interview mit dem «Boten der Urschweiz».

Um welche Firma es sich handelt, kann und darf er derzeit aber nicht bekannt machen. Nur so viel: «Es ist eine tolle Firma», die in der Chemiebranche tätig sei.

Kurz vor dem WEF machen Berichte darauf aufmerksam, dass die Weltwirtschaft ins Stocken geraten könnte. Sehen Sie ähnliche Anzeichen für die Schwyzer Wirtschaft für 2019?

Wir befinden uns tatsächlich in einer schwierigen Phase mit vielen Unsicherheiten. Nach wie vor ist jedoch ein Grossteil der Schwyzer Wirtschaft Inland-getrieben. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir –falls es tatsächlich zu einer Abkühlung kommt – etwas weniger stark betroffen sein werden.

Immerhin warnt Bundespräsident Ueli Maurer ebenfalls vor der Möglichkeit, dass eine Weltwirtschaftskrise beginnen könnte. Sieht er zu schwarz?

Tatsache ist, dass der Aufschwung nun schon Jahre anhält. Dass das Wachstum nach dieser langen Phase moderater wird oder gar stagniert, ist ein denkbares Szenario. Für eine Weltwirtschaftskrise müsste viel passieren, beispielsweise die Eskalation des Handelsstreites und eine weitere starke Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China.

Sie bleiben zuversichtlich?

Da Donald Trump mit Blick auf die Wahlen, die in eineinhalb Jahren anstehen, eine blühende Wirtschaft als Treiber braucht, ist es realistisch, dass sich zumindest beim Handelsstreit bald eine Einigung abzeichnet.

Eine «Bote»-Umfrage zeigt, dass die grösseren Schwyzer Firmen 2019 eher keine neuen Arbeitsplätze schaffen wollen. Bereitet Ihnen das Sorge?

Der Kanton Schwyz hatte in den letzten Jahren ein sehr starkes Arbeitsplatzwachstum. Er gehörte zu den Kantonen, die am meisten zulegten. Dass nun im Jahr 2019 weniger neue Stellen eingeplant sind, ist eine natürliche Entwicklung, erst recht, wenn es unklar ist, in welche Richtung die Weltwirtschaft geht. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass auch im Jahr 2019 neue Arbeitsplätze im Kanton Schwyz geschaffen werden.

Wie ist die Situation bei Neuansiedlungen? Gibt es Hinweise, dass es für Schwyz 2019 wieder schwieriger wird?

Nein. Wir konnten auch im Jahr 2018 eine schöne Anzahl Firmen ansiedeln, die über 200 Arbeitsplätze schaffen werden. Für 2019 sehen wir hier keine Änderung. Eine grössere Ansiedlung ist bereits im Trockenen.

Das heisst konkret für den Werkplatz Schwyz?

Eine namhafte Firma wird in den nächsten Wochen nach Pfäffikon ziehen und 65 Arbeitsplätze schaffen. Bei anderen Firmen ist der Prozess ebenfalls weit fortgeschritten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2019 unsere Ziele erreichen werden. In diesem Zusammenhang wäre es aber enorm wichtig, dass im Frühling die Unternehmenssteuerreform vom Volk angenommen wird und damit die Unsicherheit betreffend dieses Thema endlich vom Tisch ist.

Was für Bemühungen sind von der Wirtschaftsförderung 2019 geplant, um den Arbeitsstandort Schwyz weiter vorwärtszubringen?

Wir werden das Netzwerk zu international ausgerichteten Anwaltskanzleien und Treuhändern noch weiter ausbauen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass dies der richtige Weg ist.